Kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'nde devam eden Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 7. etap ihale süreci tamamlanarak 301 konut yıkıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'nde devam eden Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 7. etap ihale süreci tamamlanarak 301 konut yıkıldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yıkımı gerçekleştirilen yapıların bulunduğu bölgede yaptığı açıklamada, ilçenin en büyük sorununun plansız kentleşme olduğunu söyledi.

Mevlana Mahallesi'ndeki projenin 7 ve 8. etaplar olmak üzere iki bölümden oluştuğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu iki etaptaki depreme dayanıksız, sağlıksız ve güvensiz 900 konutu yıkarak bunların yerine depreme dayanıklı, modern, güvenli, sosyal yaşam alanları da olan 1244 konut inşa edeceğiz. Projede rezerv alan kullanmayacağız, tamamen yıkılan binaların yerine yenilerini yapacağız. Zemin artı 7 ve zemin artı 8 kat olmak üzere iki farklı konut uygulamamız olacak. 7. etapta 301 konutu yıkıp yerine 644 konut ve 177 dükkan yapacağız. 8. etapta ise 599 konutu yıkıp 600 konut inşa edeceğiz. Bu proje, Yıldırım'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına model olacak, bölgenin değerini artıracak ve domino taşı etkisiyle kentsel dönüşümü tetikleyecek."

Yılmaz, projenin 7. etabında yıkım çalışmalarının tamamlandığını dile getirdi.

"Tamamladığımız 7. etap çalışmalarında 301 konutun tamamını yıktık. İhaleyi kazanan firmaya önümüzdeki günlerde yer teslimi yapacağız ve bu ayın içinde de inşa faaliyetleri başlayacak." diyen Yılmaz, 2023 yılının şubat ayında projeyi tamamlamayı planladıklarını aktardı.

"Tek bir kamulaştırma yapmadık"

Projenin tamamen gönüllülük esasına göre gerçekleştirildiğine dikkati çeken Yılmaz, "Tek bir kamulaştırma yapmadık. Hak sahibi vatandaşlarımızla görüştük, kavuşacakları yeni yaşamı anlattık. Onların sıkıntılarını dinledik, çözüm ürettik. Vatandaşlarımıza maddi kolaylık sağlamak borçlarını 10 yıla kadar vadelendirdik. Vatandaşlarımızın taşınma işlerine yardımcı olup kira desteği de sağladık. Netice itibarıyla 7. etapta yüzde 100 uzlaşma sağladık. Herkesin mutlu ve memnun olduğu bir anlaşma ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, belediye olarak kentsel dönüşümle ilgili özel sektör girişimlerine de destek verdiklerini vurguladı.

Yıldırım'ın tamamını Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ya da belediye eliyle dönüştürmenin mümkün olmadığını, böyle bir uygulamayı sağlıklı bulmadıklarını anlatan Yılmaz, "Binaları dönüştürmek işin sadece küçük bir kısmı. Kentin sosyal, kültürel yaşamını da dönüştürmek gerekiyor. Bunun için de elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Kütüphaneler, kültür merkezleri, spor tesisleri, sosyal yaşam alanları inşa ediyoruz. Yıldırım'daki yeşil alanları 1,5 milyon metrekare artırıyoruz. Yaptığımız, inşası süren ve proje aşamasında olan çalışmalarımız var. Bunlar tamamlandığında Yıldırım'daki değişim herkes için daha görünür olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Kır