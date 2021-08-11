Köy Turizminin Geliştirilmesi Yoluyla Kırsal Ekonomik Kalkınma Çalıştayı

Asya Verimlilik Teşkilatı tarafından 5-7 Ekim 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak "Köy Turizminin Geliştirilmesi Yoluyla Kırsal Ekonomik Kalkınma" başlıklı çalıştay gerçekleştirilecektir.

Asya Verimlilik Teşkilatı tarafından 5-7 Ekim 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak "Köy Turizminin Geliştirilmesi Yoluyla Kırsal Ekonomik Kalkınma" başlıklı çalıştay gerçekleştirilecektir. Program hakkında detaylı bilgi, uygulama prosedürleri ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Çalıştaya son başvuru tarihi 3 Eylül 2021 olup başvuru formlarının gozde. bosnali@sanayi. gov. tr adresine iletilmesi gerekmektedir. İlgili tüm bölümlerin eksiksiz doldurulmadığı ve son başvuru tarihi geçmiş formlar değerlendirmeye alınamayacaktır.

Kaynak: Habermetre