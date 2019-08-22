Kentpark'ta hobi binişlerine büyük ilgi

22.08.2019 15:49

Haflinger, Pony ve yerli cins atlarla yapılan ücretsiz hobi binişlerinden 2 günde bine yakın çocuk faydalandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Jokey Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği 'Pony Club' etkinliği Kentpark'ta bulunan at bakım ve binicilik tesislerinde gerçekleştirildi. Çocuklara hayvan sevgisi aşılamak ve biniciliğe ilgililerini arttırmak için düzenlenen ücretsiz hobi binişlerinden 2 günde bine yakın çocuk faydalandı. Uzman at eğitmenleri eşliğinde atlarla tanışan çocuklar, etkinlik sayesinde unutamayacakları bir deneyim yaşadı.

Ata binmenin ve at sevgisinin çocukların psikolojik ve zihinsel gelişimine büyük katkı sağladığını belirten TJK yetkilileri, engelli çocukların yanı sıra konsantre sorunu yaşayan, obezite ile savaşan ve sosyalleşmekte zorlanan çocuklar için bu etkinliğin büyük fayda sağladığını ifade ettiler.

Çocukların hayvanlara olan ilgisinin artması için bu tarz etkinliklerin çok kıymetli olduğunu belirten aileler, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Jokey Kulübü'nde teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler