Kentpark Kapalı Yüzme Havuzuna ilgi yoğun
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Kentpark Kapalı Yüzme Havuzuna ilgi yoğun

Kentpark Kapalı Yüzme Havuzuna ilgi yoğun
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet veren Kentpark Kapalı Yüzme Havuzunda lisanslı yüzücüler için antrenmanlar aralıksız devam ederken, pandemi nedeniyle ara verilen yüzme eğitimleri için yaz okulu kayıt dönemi başladı.

Sağlık Bakanlığı Salgın Tedbir Planına uygun şekilde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Kentpark Yüzme Havuzu, bu yıl pandemi sebebiyle sınırlı sayıda vatandaşa hizmet verecek. 1Temmuz'da 2004-2015 doğum tarihli çocuklar için başlayan yaz okulu kayıtları yoğun ilgi sebebi ile ilk günden doldu.

Yaz spor okullarının açılması ile küçük yaş gruplarının yüzmeyi öğrenerek spor yaptığı havuzda, uzman yüzme antrenörleri eşliğinde gerçekleşen eğitimlerde, miniklere sağlıklı bir ortamda hizmet sunulmaya devam edecek. Kayıtlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Eskişehir'de havuz sıkıntısı yaşanırken Büyükşehir Belediyesi olarak ilimiz milli ve elit sporcuları için kapılarımızı sonuna kadar açmıştık. Şimdi de pandemi sebebiyle sınırlı sayıda da olsa çocuklarımız için yaz spor okulları ile yüzme eğitimlerimize başlayacağız. Büyük yaş grupları için ise yetişkin eğitimlerimiz devam ediyor" dedi.

Kaynak: Bültenler

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