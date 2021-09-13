Kentlerin bugünü ve geleceği Marmara Urban Forum'da konuşulacak

1-3 Ekim 2021 tarihleri arasında ikincisi online olarak düzenlenecek Marmara Urban Forum (Marmara Uluslararası Kent Forumu-MARUF21), COVID-19 salgınıyla birlikte yerleşik kentsel politikaları ve planlama süreçlerini yeniden sorgulamanın gereğiyle "Çözüm Üreten Kentler: Yeniden Düşün, Birlikte Hareket Et" başlığı etrafında şekilleniyor.

Dünyanın dört bir yanından katılacak 400'den fazla konuşmacının ve 100'den fazla oturumun yer aldığı Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF21) aynı zamanda eğitimler, çalıştaylar, networking toplantıları, online sergiler gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Katılımın ücretsiz olduğu foruma Marmara Urban Forum websitesi üzerinden kayıt olunabilir.

6 temel eksen

Dünya genelinde, kentleri derinden sarsan salgın sürecinden çıkarılan dersleri öğretilere dönüştürmek ve köklü dönüşümleri başlatmak için bir fırsat sunan Marmara Urban Forum'da birbirini besleyecek altı ana eksene odaklanılacak. Forum boyunca, "Sağlıklı", "Kapsayıcı", "Yenilikçi", "Dayanıklı", "Sürdürülebilir" ve "Yaratıcı" kentler olarak belirlenen temel eksenler etrafında; yerel yönetimler, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve tüm diğer paydaşlar ile birlikte yürütülecek bir diyalog, üretim ve paylaşım zemini oluşturulacak.

2019 yılında gerçekleştirilen MARUF19'dan rakamlar

3 Gün, 12 Tema, 50 Oturum, 250 Konuşmacı, 5440 Katılımcı, 6 Sergi, 5 Teknik Gezi, 5 Kapalı Oturum, 1Film Gösterimi, 1 Oyun, 1 Orkestra Performansı, 30 Stant, 66 Partner MARUF19'da yer aldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri