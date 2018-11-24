Kentler Yeniden Kurgulanıyor

Politik bir beklentisi olan, siyasete atılmayı düşünen, kamuda yönetici pozisyonunda olan, sahada icraatta bulunan kamu görevlilerikentin sorunlarını ele alıp, bu sorunlara çözümlerin üretildiği İZÜKent Çalışmaları ve Yönetimi Programı ileöğrendiklerini şehirlerine katma şansı yakalıyor.

Kentler sürekli yeni fırsatların yaratıldığı, hala birçok üretim ve hizmetin ilk defa ortaya çıktığı, yeni buluşların icat edildiği, geliştiği yerlerdir. Kentsel çalışmalar yeni bir dünyanın doğuşu olarak görülse de yapılan çalışmaların niteliği,başarının temelini oluşturuyor.

Bu kapsamda İstanbul Sabahattin Üniversitesi(İZÜ) deşehirlerin önemli parametreleri olan ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel sorunların ele alındığı, bu sorunlara çözüm üretildiği "Kent Çalışmaları ve Yönetimi Programı" ile kentleri bütünsel olarak ele alıyor.

Öncelikle kent yöneticilerinin, daha sonra da alanda çalışan tüm aktörlerin ilgi alanına giren bölümün öğrencilerine, kentsel yaşam kalite kavramı, sürecin yasal boyutu, hizmet için yapılabilecek tüm kalite çalışmaları, uluslararası anlaşmalar, örnekler ve gelişmelerle anlatılıyor.

Program hakkında bilgilendirmede bulunan İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürü Dr. Olcay Aydemir, "Bu program profesyonel hayatta çalışan arkadaşlarımızın burada öğrenip, deneyimlediklerini çalışma alanlarında şehirlerine katma şansı veriyor. Kentsel yaşam kalitesi kentle ilgili her şeyi içinde barındıran önemli bir kavram. Öğrencilerimizle bunu sahada, birlikte paylaşmak ve bu derste öğrenilenlerinuygulandığını görmek benim için çok mutluluk verici bir şey. Onlar burada deneyimlediklerini sahada gerçekleştirme şansına sahipler ve biz bunun sahada nasıl gerçekleştiğini görme şansına sahip oluyoruz" dedi.

BİRÇOK KURUMLA CİDDİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Örnek olarak İSKİ ile yürütülen program sonrası, bir proje kapsamında çeşmeler ve tarihi su yollarının yeniden değerlendirildiğini ifade eden Dr. Olcay Aydemir, "Bu dersten sonra bir kurumumuzda çalışan arkadaşımız İstanbul'un tarihi su yolları ile ilgili bir belgesel yaptı. Alanda böyleproje çalışmalarını görmek benim için çok mutluluk verici. Birçok kurumumuzdafarkındalık arttı çok ciddi çalışmalar yürütülüyor. Başka şehirlerden gelen arkadaşlarımız oluyor ve bu ilişkimiz ders dışında da devam ediyor" şeklinde konuştu.

UYGULAMAYA DÖNÜK ALTYAPI OLUŞTURULUYOR

Bu programla politik bir beklentisi olan, siyasete atılmayı düşünen, kamuda yönetici pozisyonunda olan, sahada icraatta bulunan kamu görevlilerinin uygulamaya dönük altyapısının oluşturulduğunu da bildiren Dr. Olcay Aydemir, "Bu anlamda çok kıymetli ve önemli bir program" açıklamasını yaptı.

ADAY ADAYI DA EĞİTİM ALIYOR

Program kapsamında eğitim gören yüksek peyzaj mimarı ve aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Aday Adayı Murat Ermeydanda, "Kendimi geliştirme, şehri yönetmede, anlamada çok faydalı olacağını düşünüyorum. Şehri birçok açıdan irdeliyoruz. Fiziksel, ekonomik, sosyal, yönetişim açısından neler yapılabilir, şehre neler katılması gerekir, şehrin çöküntü alanları var mı, varsa bunu tekrardan şehre nasıl entegre edebiliriz, kültürel boyutunda hangi çalışmaların yapılması gerekir, dünyadan doğru ve yanlış örnekler neler, ülkemizdeki olması gerekenleri ortaya koyan bir yapı var. İşinde profesyonel, uygulamadan gelen hocalarımız var. Bu bizi motive ediyor ve görev almak istediğim kurumlarda bana bir şeyle katabileceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KENT YÖNETİMİNİ ZORLAŞTIRIYOR"

"Bu program ile yaptığımız çalışmalarda profesyonellik olarak bir adım daha ileri gideceğime inanıyorum" diyen yüksek peyzaj mimarı Nazmiye Ermaydan, "Malum global iklim değişikliği ile kentlerin yönetimi her geçen gün daha da zor olmakta. İSKİ olarak özellikle çalıştığımız alan geçici su rezerv alanlarının oluşturulması ve en az kayıpla şehrimizi daha güzel günlere kavuşturmak" ifadelerini kullandı.

"AFET RİSKİNDEN ARINDIRILMIŞ YENİ MEKANLAR YARATMAK İSTİYORUM"

Programa Van'dan katılan AFAD çalışanı Cafer Geyik, son yıllarda yaşanan afetlere dikkat çekerek, "Marmara depremi ve 2011 yılında Van depremi yaşadık. Bu program benim için çok güzel bir fırsat oldu. Ben kamudaki tecrübelerimi burada alacağım eğitimle beraber daha sağlıklı kentlerin oluşturulması, afet riskinden arındırılmış yeni mekanlar yaratma konusunda pratiğe dökeceğim. Bunları pratiğe dökmek adına Van'dan buraya gelip derslere katılıyorum" açıklamasını kaydetti. - İstanbul