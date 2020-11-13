Kentkart Mobil Hizmet Aracı hizmet vermeye başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kentkart Mobil Hizmet Aracı hizmet vermeye başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kentkart Mobil Hizmet Aracı hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, kişiselleştirilmiş seyahat kartları ile HES kodunun entegrasyonunu bu hafta sonu mobil hizmet aracı ve merkez Akdeniz ilçesindeki Kentkart irtibat bürosundan yapabilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı ulaşımdan faydalanması için çalışmalar aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelge üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 virüsüne karşı yürütülen mücadele kapsamında topluma taşımada HES kodlu dönemi başlattı. Vatandaşların Kentkart ve HES kodu entegrasyonunu daha kolay yapabilmeleri için mobil hizmet aracı devreye girdi. Mobil araç, şu anda Mezitli Belediyesi önünde hizmet veriyor. Mobil hizmet aracında, bugünden itibaren zorunlu hale gelen kişiselleştirilmiş seyahat kartları ile HES kodu entegrasyonu da gerçekleştiriliyor. Mobil aracın ilerleyen dönemde diğer ilçelerde de hizmet vermesi planlanıyor.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesinin Akdeniz ilçesinde yer alan merkez Kentkart bürosu önünde bu hafta sonu da vatandaşların kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının HES entegrasyonu gerçekleştirilecek. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı