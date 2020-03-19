Kentin yüksek kesimleri beyaza büründü Karabük'te etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Karabük'te etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Karabük ve ilçelerinin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ormanlar beyaza büründü.

Karabük-Bartın kara yolunu kullanan sürücüler, kar yağışıyla ayrı güzelliğe bürünen manzarada fotoğraf çektiriyor.

Öte yandan Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampalarında tırların yavaş ilerlemesi nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.

Ayrıca bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Kaynak: AA