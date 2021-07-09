Kentin sevilen simasına Validen sürpriz
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Kentin sevilen simasına Validen sürpriz

Kentin sevilen simasına Validen sürpriz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sivas Valisi Salih Ayhan, daha önce hiç doğum günü kutlanmamış kentin sevilen simalarından Levent Oval'ın (Levent Abi) doğum gününü kutladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, daha önce hiç doğum günü kutlanmamış kentin sevilen simalarından Levent Oval'ın (Levent Abi) doğum gününü kutladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ın renkli ve sevilen simalarından Levent Oval'a (Levent Abi) doğum gününü kutlama sözü vermişti. Vali Ayhan sözünü tuttu ve doğum günü hiç kutlanmayan Oval'a sürpriz yaptı. Vali Salih Ayhan, Levent Oval ile çekilen fotoğrafının bulunduğu özel bir pasta yaptırdı. Daha sonra Valilik makamında düzenlenen sürprize Oval geldi. Büyük bir sevinç yaşayan Levent Oval pastasının mumunu üfledi. Mutluluğu gözlerinden okunan Oval, Vali Salih Ayhan'a sarılarak teşekkür etti. Doğum günü sürprizine Levent Oval'ın annesi, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ve Sivaslı dizi ve film oyuncusu Ömer Kurt da katıldı.

Vali Ayhan daha önce de Oval'ın makam otosuna binme, protokol tribününde oturma ve bilek güreşi isteklerini geri çevirmemişti. Sosyal medyada videoları paylaşılan Oval'ın on binlerce takipçisi bulunuyor. - SİVAS

Kentin sevilen simasına Validen sürpriz
Kentin sevilen simasına Validen sürpriz
Kentin sevilen simasına Validen sürpriz
Kentin sevilen simasına Validen sürpriz
Kentin sevilen simasına Validen sürpriz
Kentin sevilen simasına Validen sürpriz
Kentin sevilen simasına Validen sürpriz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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