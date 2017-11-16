Kentin Onlarca Yıllık Sorunu, Bu Projeyle Son Bulacak

İzmir'in önemli akslarında ve caddelerinde yağmursuyu problemini ortadan kaldıran İZSU Genel Müdürlüğü, mahalleler ve sokaklarda döşediği yağmur suyu kanalları ile vatandaşların sıkıntılarına son veriyor. Kısa süre önce Konak-Gültepe bölgesindeki çalışmaları tamamlayarak döşenen menfezlerle yerin altında kaybolan eski dere yataklarını yeniden oluşturan İZSU, yağmur sularının atık su sisteminden ayrı hatta taşınmasını sağlayan bu yöntemi şimdi de Bornova, Buca, Karabağlar, Menemen, Bayındır, Kemalpaşa ve Urla ilçelerinde uygulamaya devam edecek. Toplam 65 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı yapılarak, yağmur suyu ile kanal sularının ayrı toplanması sağlanacak; yağışlarda su birikintilerinin önüne geçilecek.



Bornova'da çalışmalar başladı

Bornova ilçesine bağlı Doğanlar ve Ümit mahallelerinde 8.5 kilometrelik yağmur suyu hattı döşeniyor. 5 milyon liraya mal olacak çalışmalar Şubat ayında bitecek.

Serintepe Mahallesi Kıvanç Caddesi ve 4293, 4297, 4339, 4343, 4366 sokaklarda 2.3 kilometrelik yağmur suyu hattı çalışmaları sürüyor. 2 milyon liralık yatırım Kasım ayında tamamlanacak.

Yine Bornova ilçesinde Meriç Mahallesi 5701, 5711, 5711/3, 5711/5, 5711/6, 5711/7, 5711/9, 5711/11, 5711/15, 5711/25, 5712 ve 5717 sokaklarda 2.1 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatları başladı. 1.8 milyon liraya mal olacak bu çalışmalar ise Aralık ayında tamamlanacak.



Karabağlar'da 7 mahalle birden



Karabağlar ilçesinde Kazım Karabekir, Refet Bele ve Sevgi mahallelerinde 4.5 milyon liralık yatırımla başlayan yağmur suyu hattı imalatları devam ediyor. 8.3 kilometre uzunluğundaki hattın imalat çalışmaları 2018 yılı Nisan ayında tamamlanacak. İlçede Tahsin Yazıcı Mahallesi'nde de çalışmalarını sürdüren İZSU ekipleri, 3.5 milyon liralık yatırımla toplam 5.5 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatı yapacak. Yatırım, 2018 yılı Nisan ayında tamamlanacak.



İZSU, Karabağlar Vatan Mahallesi'nde yaşanan taşkın sorununu çözmek için de önümüzdeki günlerde yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına başlıyor. 4.5 kilometre uzunluğundaki yağmur suyu hattı imalatları 7 milyon liraya mal olacak.



Buca'ya 5.5 milyon liralık yatırım



Buca ilçesinde Kuruçeşme, Buca Koop ve Çamlıkule mahallelerinde 5.5 milyon liralık yatırımla 4.2 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları sürüyor. İmalatlar Nisan ayında tamamlanacak.



Kemalpaşa, Menemen, Urla ve Bayındır'da yoğun tempo



Menemen'in düşük kotta bulunan ve yağışlarda sıkıntıyı yaşayan İnönü ve Uğur Mumcu mahallelerine 6.7 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşeniyor. 4.5 milyon liralık bu yatırım Mart ayında tamamlanacak.



Urla Merkez, Atatürk ve Kalabak mahalleleri ile Zeytinalanı Mahallesi 4105, 4130, 4111 sokaklar, Mustafa Kemal Caddesi ve Muammer Aksoy Bulvarı'nı kapsayan yağmur suyu inşaatı başladı. 12 milyon liralık yatırım kapsamında 12.5 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı ile 1.8 kilometre uzunluğunda atık su hattı imalatı yapılacak. Tabaklar Deresi'nin yan kolları da ıslah edilecek. Bu yatırım da Mayıs ayında tamamlanacak.

Bayındır ilçe merkezindeki Mithatpaşa, Bıyıklar, Kurt, Sadıkpaşa ve Cami mahallelerine 5 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları 3 milyon liraya mal olacak. Çalışmalar Mart ayında tamamlanacak.

Kemalpaşa ilçesinin Çınarköy, Sekizeylül, Atatürk, Mehmet Akif Ersoy ve Soğukpınar mahallelerinde 5.5 kilometrelik yağmur suyu şebekesi çalışmaları devam ediyor. 5 milyon liralık bu yatırım ise Şubat'ta tamamlanacak.



Yağmur suyu kanalı neden gerekli?



İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışmalarının ana hedefi, "atık su hatlarının aşırı yağışlarda artan yükünü hafifletebilmek" olarak özetleniyor. Kentin "taşkın riski" taşıyan bölgelerinde yoğunlaştırılan "ikinci hat" çalışmalarıyla, alçakta kalan cadde ve sokaklarda biriken yağmur sularının kısa sürede denize veya derelere ulaştırılması için bugüne kadar "birleşik sistem"le taşınan atık su ve yağmur suyu birbirinden ayrılıyor. Kanal suları kolektör hatlarına, yağmur suları da oluşturulan yeni hatla doğrudan denize veya derelere aktarılıyor. Böylece ana hattaki yük hafifletilerek aşırı yağışlardaki tıkanıklık ve su baskınlarının önüne geçiliyor. İkinci hat çalışmaları mahalle ve sokak bazında yapıldığı gibi geniş kapsamlı da yapılıyor. Şirinyer bölgesi ve hemen ardından Çamdibi ile Altındağ'ı kapsayan 540 hektarlık alan ile 400 hektarlık Gültepe bölgesindeki ayrıştırma projeleri, geniş çaplı ayrıştırma projesine örnek verilebilir.