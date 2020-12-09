Kentin kapalı tek hamamı ihaleye çıkıyor
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Kentin kapalı tek hamamı ihaleye çıkıyor

09.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:47
Kentin kapalı tek hamamı ihaleye çıkıyor

Mülkiyeti Bilecik Belediye Başkanlığına ait şehir merkezinde bulunan 80 adet işyerinin ihalesi gerçekleştirilecek.

Mülkiyeti Bilecik Belediye Başkanlığına ait şehir merkezinde bulunan 80 adet işyerinin ihalesi gerçekleştirilecek. Bu işyerleri arasında kenttin tek hamamı da bulunuyor.

Bilecik merkeze bağlı Aşağıköy Eskişehir-İstanbul yolu üzerinde bulunan Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yer alan yazıhaneler ile şehrin muhtelif bölgelerinde yer alan işyerleri, ihale ile yeni sahiplerine kavuşacak. 17 Aralık Perşembe günü saat: 10: 00'da Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek ihalede ayrıca uzun süredir kapalı olan Bilecik Belediyesi Osmanlı Hamamı da ihaleye çıkacak. Söz konusu ihale, işyeri ve dükkanların 10 yıllığına kiralanması ve işletilmesi amacıyla gerçekleştirilecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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