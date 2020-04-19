"Kentin gözleri" Eskişehir'i 24 saat izliyor
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Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

"Kentin gözleri" Eskişehir'i 24 saat izliyor

"Kentin gözleri" Eskişehir'i 24 saat izliyor Eskişehir MOBESE'lerle 24 saat izleniyor Yasağı ihlal eden vatandaşlar uyarıldı Eskişehir'de, suç ve suçluyla mücadele eden polis ekiplerinin elini güçlendirmek amacıyla kurulan Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu güvenlik sistemi sokağa...

19.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:16
'Kentin gözleri' Eskişehir'i 24 saat izliyor

"Kentin gözleri" Eskişehir'i 24 saat izliyor

Eskişehir MOBESE'lerle 24 saat izleniyor

Yasağı ihlal eden vatandaşlar uyarıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, suç ve suçluyla mücadele eden polis ekiplerinin elini güçlendirmek amacıyla kurulan Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu güvenlik sistemi sokağa çıkma kısıtlamasında kentin gözü ve kulağı durumunda. Kent genelindeki yüzlerce MOBESE ile sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinde bulunan şahıs veya şahıslar tespit edilerek ilgili birimlere aktarılıyor.

Türkiye'nin 81 ilinde kent güvenliğini sağlamak, suç ve suçlularla mücadele için kurulan MOBESE sitemi şehirlerin adeta gözü olarak hizmet veriyor. Bu hizmetlerin yanında, son dönemde dünyayı etkisi altına alan Korona virüsle (Covid-19) mücadelede de önemli rol oynuyor. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, cadde ve sokaklar bu kameralarla inceleniyor.

'KGYS ile sokağa çıkma kısıtlaması anbean yakından takip ediliyor'

Eskişehir'de ise, İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü bünyesinde, sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde bulvar, kavşak, ana cadde, sokak, park ve bahçeler 24 saat esasına göre kesintisiz şekilde izleniyor. Ekran başında bulunan emniyet personeli, kent genelinde konumlandırılan yüzlerce kameradan bu kısıtlama sürecini yakından takip ediyor. Ayrıca Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile yasağa rağmen sokakta olduğu kamera sistemlerinden tespit edilen kişilerle ilgili de sahada bulunan polis ve bekçi ekiplerine bilgi verilip, vatandaşlar durdurularak sokağa çıkma yasağında istisna kapsamında olup olmadıkları kontrol edilerek inceleniyor.

'Kısıtlamaya uymayan yaşlı kadın polis ekiplerince alındı'

Öte yandan Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü personeli KGYS üzerinden, bir yaşlı kadın bankta oturduğunu MOBESE'lerden fark etti. Bölgeye sevk edilen polis ekiplerince sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden yaşlı kadını alınarak ikametine götürüldü.

'Kentin gözleri' Eskişehir'i 24 saat izliyor

Kaynak: İHA

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