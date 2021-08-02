Kentin göbeğindeki 5 katlı mağaza alev alev yandı
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Kentin göbeğindeki 5 katlı mağaza alev alev yandı

Kentin göbeğindeki 5 katlı mağaza alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 katlı bir mağazanın depo kısmı alevlere teslim oldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 katlı bir mağazanın depo kısmı alevlere teslim oldu. İş yerini saran alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki 5 katlı bir iş yerinin en üst katında bulunan depo kısmında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm katı sardı. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, iş eri çalışanları ise yanan depoda bulunan eşyaları aşağı atarak kurtarmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, iş yerinde büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.

Ekipler yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kentin göbeğindeki 5 katlı mağaza alev alev yandı
Kentin göbeğindeki 5 katlı mağaza alev alev yandı
Kentin göbeğindeki 5 katlı mağaza alev alev yandı
Kentin göbeğindeki 5 katlı mağaza alev alev yandı
Kentin göbeğindeki 5 katlı mağaza alev alev yandı
Kentin göbeğindeki 5 katlı mağaza alev alev yandı
Kentin göbeğindeki 5 katlı mağaza alev alev yandı
Kentin göbeğindeki 5 katlı mağaza alev alev yandı
Kentin göbeğindeki 5 katlı mağaza alev alev yandı
Kentin göbeğindeki 5 katlı mağaza alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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