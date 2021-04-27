Caddede patlayan elektrik panosu büyük panik yaşattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Caddede patlayan elektrik panosu büyük panik yaşattı

İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - Haberler | 3. Sayfa

Caddede patlayan elektrik panosu büyük panik yaşattı Gaziantep'te, alışverişin kalbinin attığı noktalardan olan ve yoğun kalabalığıyla dikkat çeken Gaziler Caddesi'ndeki bir elektrik panosunda patlama meydana geldi.

Caddede patlayan elektrik panosu büyük panik yaşattı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, alışverişin kalbinin attığı noktalardan olan ve yoğun kalabalığıyla dikkat çeken Gaziler Caddesi'ndeki bir elektrik panosunda patlama meydana geldi. Çevrede büyük paniğe neden olan patlama sonrası herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Olay, sabah saatlerinde Şahinbey ilçesinde bulunan ve kentte alışverişin kalbinin attığı noktaların başında gelen Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziler Caddesi'nin giriş kısmında mağazaların önünde bulunan bir elektrik panosunda bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Dumanların ardından panoda ardı ardına patlamalar yaşandı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği o anlarda yaşanan panik ve yoğun patlama sesleri ise dikkat çekti.

Çevrede güvenlik önlemi alındı, itfaiye müdahale etti

Yaşanan olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise patlamanın yaşandığı panoda söndürme ve soğutma işlemi yaptı. Yaşanan patlama anlarını anlatan bir vatandaş ise, "Sabah erken saatlerde duman çıktı. Sonrasında büyük ve küçük çok sayıda patlama oldu. O anlarda biraz panik olduk ve iş yerimizden kendimizi dışarı attık. Baya büyük patlamalar oldu. Panodaki bütün elektrik tesisatları yandı" diye konuştu.

Patlamaların yaşandığı elektrik panosu, söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından güvenlik çemberine alındı.

Caddede patlayan elektrik panosu büyük panik yaşattı
Caddede patlayan elektrik panosu büyük panik yaşattı
Caddede patlayan elektrik panosu büyük panik yaşattı
Caddede patlayan elektrik panosu büyük panik yaşattı
Caddede patlayan elektrik panosu büyük panik yaşattı
Caddede patlayan elektrik panosu büyük panik yaşattı
Caddede patlayan elektrik panosu büyük panik yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI

Son dakika haberi! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş
Son dakika haberi! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş
Sulama kanalında ölen Saadet ile suya düşen 2 kardeşin cesedine ulaşıldı
Sulama kanalında ölen Saadet ile suya düşen 2 kardeşin cesedine ulaşıldı
Duygu Delen'in raporu tamamlandı: Balkondan düşüşü kaza değil
Duygu Delen'in raporu tamamlandı: Balkondan düşüşü kaza değil
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Özcan Deniz Burak Sergen Hakan Sabancı
Spor Ömer Ali Mesut Özil Rıza Kayaalp Mete Kalkavan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Caddede patlayan elektrik panosu büyük panik yaşattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 13:47:41. #1.16#

title