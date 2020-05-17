Kentin en işlek caddesinden koyun sürüsü geçti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin en işlek caddesinden geçen koyun sürüsü görenleri şaşırttı.
17.05.2020 11:22 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:26
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin en işlek caddesinden geçen koyun sürüsü görenleri şaşırttı.
İlçenin en işlek caddesi olan İpekyolu Caddesi'nde korona virüsü salgını nedeniyle yaşanan sessizlik, koyun sürüsünün geçişiyle bozuldu. Caddenin boş olmasını değerlendiren üretici, soyun sürüsünü buradan geçirerek yaylaya götürdü. Kentin en hareketli caddesinde yaşanan görüntüler görenleri şaşırtırken, üretici ise gecenin karanlığında sürüsünü caddeden geçirerek yaylaya doğru yol aldı. - HAKKARİ
Kaynak: İHA