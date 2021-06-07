"Kentin Belleğine Değer Katan Bir Müze"

Malatya ve Yeşilyurt'un tarihsel kimliğine değer katan bir yapıya dönüştürülen Tarihi Yeşilyurt Konaklarında yer verilen 'Kent Belleği Müzesi', geleneksel desenlerle oluşturulan iç ve dış mimarisinin yanı sıra kentsel hafızayı yaşatacak objelerin ve metinlerin sergilendiği alanlarıyla dikkat çekici bir kimlikle turizme kazandırıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Kent Belleği Müzemiz; Malatya ve Yeşilyurt'un tarihsel zenginlikleri, geleneksel hayatı ve kentsel belleğinin günümüzden geleceğe taşınmasında önemli bir misyon üstlenmiştir. Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızı ziyaret eden misafirlerimiz, müzecilik faaliyetlerine farklı bir pencere açan müzemize büyük ilgi gösteriyorlar." dedi.

Şehitler, Siyasiler, Ünlüler, Malatya'da Yaşam ve Geleneksel Çocuk Oyunları Odası ile beş farklı bölümden oluşan müzede, Malatyalı şehitlerin yanı sıra siyasiler, sanatçılar, yazarlar ve sporcuların resim ve bilgilerinin yer aldığı materyaller bulunurken, Malatya'da gündelik yaşamı anlatan çok değerli fotoğraf kareleri de müzedeki yerini aldı.

Geleneksel motiflerle tasarımı yapılan Kent Belleği Müzesinin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un tarihini ve medeniyetini gelecek nesillere taşınmasında müzecilik faaliyetlerine ayrı bir önem verdiklerini ifade etti.

'Kent Belleği' Müzesinde çok farklı objelerin ve bilgilerin yer aldığını hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt'u müzeler kenti haline dönüştürmek adına ilçemizin farklı bölgelerine, kültürel değerlerimizi ve tarihsel kimliğimizi ön plana çıkartacak müzelerin sayısını artırmaktayız. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerindeki vaatlerimiz arasında yer alan 'Kent Belleği Müzesi' projemizi Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızda hayata geçirdik. İç ve dış mimarisinde geleneksel desenlerin hâkim olduğu, farklı müze odalarıyla bölgeye özel değerler katacağına inandığımız Kent Belleği Müzemizde Malatya'da yetişmiş, bu topraklara hizmetleriyle değer katmış olan başta şehitlerimiz olmak üzere siyasilerimiz, sanatçılarımız, yazarlarımız ve sporcularımızın resim ve bilgilerinin yer aldığı materyaller yerleştirdik. Malatya'yı farklı platformlarda başarıyla temsil eden bütün hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz. Aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileklerimizi iletirken, hayatta olanlara ise sağlıklı ömürler diliyorum. Geleneksel çocuk oyunlarımız hakkında detaylı bilgiler vermek üzere farklı metaryellerin olduğu, sokak oyunlarını yansıtan çok güzel bir oda oluşturduk. Bununla birlikte fotoğraf tutkunlarının objektiflerine yansıyan geleneksel hayattan sokak oyunlarına, mahallelilik kültüründen tarımsal ve yöresel lezzetlere kadar birbirinden değerli fotoğrafların yer aldığı 'Malatya'da Yaşam' temalı bölüm ise müzeye farklı bir değer katmaktadır. Vatan müdafaası sırasında kahraman ecdadımızın kullandığı farklı türdeki silahlarda müzemizde yer almaktadır. Her yönüyle etkileyici ve güzel bir tasarım altında yapımı tamamlanan müzemiz, bölgemizi ziyaret edenlerin büyük ilgisini çekmektedir." dedi.

Kaynak: Bültenler