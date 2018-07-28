Gaziantep Büyükşehir Belediyesince turizmi canlandırmak için "Kentimi Geziyorum" projesi kapsamında ücretsiz turlar düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kenttin tarihi, kültürel, mimari yapıları, müzeleri ve dünyanın dördüncü, Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne geziler düzenliyor.

"Kentimi Geziyorum" projesi kapsamında rehberler eşliğinde düzenlenen turlarda, Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Safari Park ve Zooloji Müzesi ile 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminin başladığı andan Türkiye Cumhuriyeti'nin zaferiyle sonuçlanan zamana kadar yaşanan olayların anlatıldığı Türkiye'nin ilk ve tek 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaret ediliyor.

Tur kapsamında, sanatta farkındalık oluşturan Gaziantep Sanat Merkezi'nde, küçük sanatçıların neler yapabileceklerine şahitlik ediliyor, kentin hamam kültürünü gösteren Hamam Müzesi ve Antep mutfak kültürünü yansıtan Emine Göğüş Mutfak Müzesi geziliyor.

Tur, tarihe tanıklık eden Antep Kalesinin gezilmesinin ardından son buluyor.