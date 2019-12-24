Kente uyuşturucu sokmaya çalışan şüpheli otogarda yakalandı
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Kente uyuşturucu sokmaya çalışan şüpheli otogarda yakalandı

Eskişehir'e il dışından uyuşturucu madde sokmaya çalışan bir şüpheli yakalandı.

24.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:16
Kente uyuşturucu sokmaya çalışan şüpheli otogarda yakalandı

'e il dışından uyuşturucu madde sokmaya çalışan bir şüpheli yakalandı.


Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor. Son olarak polis ekipleri, Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bir şüpheli şahıs durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan aramada 9,47 gram metamfetamin maddesi, 0,79 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Öte yandan yakalanan şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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