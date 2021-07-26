Kente otobüsle uyuşturucu getirirken yakalandılar
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Kente otobüsle uyuşturucu getirirken yakalandılar

Kente otobüsle uyuşturucu getirirken yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'ye otobüs ile uyuşturucu madde getiren 2 şüpheli otogarda düzenlenen operasyonla yakalandı.

Denizli'ye otobüs ile uyuşturucu madde getiren 2 şüpheli otogarda düzenlenen operasyonla yakalandı. Kent genelinde zehir ticareti yapan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri çevre illerden kente uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleşeceği bilgisi üzerine harekete geçti. Narkotik timleri 2 şüpheliyi otobüs ile otogara geldiği sırada kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin eşya ve üst aramalarda skunk diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Kent genelinde zehir ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Zehir taciri toplamda 17 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Yapılan aramalarda ise çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette kannabinoid, skunk, esrar, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. - DENİZLİ

Kente otobüsle uyuşturucu getirirken yakalandılar
Kente otobüsle uyuşturucu getirirken yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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