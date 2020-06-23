Kente güç katacak proje başladı Alt yapı çalışmalarına başlanan, ihale bedeli neredeyse 200 milyon TL olan Lojistik köy projesi ile Sivas güç ve değer kazanarak cazibe merkezi haline gelecek.

Alt yapı çalışmalarına başlanan, ihale bedeli neredeyse 200 milyon TL olan Lojistik köy projesi ile Sivas güç ve değer kazanarak cazibe merkezi haline gelecek.

Ülkenin merkezi noktasında bulunan, limanlar ile kuzey-güney, doğu-batı aksları arasında ulaşım üssü vazifesi gören Sivas, yapılan Lojistik Merkezi ile konumunu fırsata çevirecek. Ulaş Kovalı mevki Demirağ OSB'nin hemen yanına kurulan Lojistik Merkezin alt yapı inşası başladı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, TCDD İşletmesi 4. Bölge Müdürü Ali Karabey, Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Horuz ve beraberindekiler, yapılan çalışmaları çalışmaları yerinde inceledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, Sivas'a değer katacak büyük projelerden birinin de Lojistik Merkez olduğunu belirterek, "Buranın çok uzun bir hikayesi vardı. Sayın İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk ve Binali Yıldırım Bey'in bakanlık döneminde buraya çok özel önem verildi. Türkiye'de az sayıda ve devamlılık konusunda tek olan Lojistik Merkezlerden birisi ve ihalesi yapıldı. Bu sene onaylandı ve altyapı çalışmaları başlatıldı. Demirağ, Sivas'a marka katacak. Demirağ OSB'den 124 parselin olması, özellikle ağır sanayiye yönelik olması, demiryolları hattı içinden geçmesi açısından Lojistik Merkezi, buraya çok büyük bir güç verecek ve destek olacak. Ürettiğimiz ürünleri buradaki imalatların çok kısa zaman içerisinde demiryolu üzerinden çok rahat bir şekilde limanlara, büyük ulaşım yerlerine ulaştırılması konusunda Lojistik Merkezi çok önemli bir misyon üstlenecek ve önemli bir fonksiyonu var. İhale bedeli şu anki güncel fiyatıyla 158 milyon KDV ile birlikte neredeyse 200 milyon TL'lik bir yatırım. Hem ekonomik anlamda bir hareketlilik kazandıracak hem de Sivas'a bir imaj bir değer katmış olacak." şeklinde konuştu.

" Türkiye'nin gözbebeği bir il olacak"

Projenin hazırlanmasında büyük bir emek ve büyük gayret olduğunu dile getiren Ayhan, sahada yoğun bir hareketliliğin olduğunu söyledi. Vali Ayhan, 2021 yılında bu proje bitirileceğini ifade ederek, " 2021 yılında Demirağ OSB'yle aynı anda bitmesi iki projenin birbiriyle entegre olması anlamına da gelmektedir. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sivas bir cazibe merkezi haline gelecek. YHT, demiryolu hatları, Kalın-Samsun hattının yenilenmesi, lojistik köy, Demirağ OSB, 1. OSB derken Sivas, üretimde istihdamda Türkiye'nin gözbebeği bir il olacak. Büyük emeğin, gayretin,el birliğinin, güç birliğinin ürünü. Herkesin sahip çıkmasını istiyoruz. Taşımacılık AŞ, TCDD Genel Müdürlüğümüze ve Ulaştırma Bakanlığımıza ve bu projeyi bizzat talimatlandırarak yapımına başlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

"Sivas üretim merkezi haline gelecek"

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda Sivas'ın üretim merkezi haline geleceğini belirterek, "OSB'yi ve Lojistik Merkezi projesini bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman, Sivas'ın önümüzdeki süreçte ciddi manada bir üretim merkezi ve istihdam kaynağı oluşturacak bir projenin içerisindeyiz. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde en büyük ihtiyacı üretmek. Bu konuda da Demirağ OSB ve lojistik köyle birlikte Sivas'ta farkındalık oluşturacak OSB oluşacak. Demirağ OSB'de üretilen bir ürün buradan konteynıra yüklendikten sonra, hiçbir limanda gümrüğe takılmadan iletilmesi yere ulaşacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sivas'ımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA