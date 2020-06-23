HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kente güç katacak proje başladı

Alt yapı çalışmalarına başlanan, ihale bedeli neredeyse 200 milyon TL olan Lojistik köy projesi ile Sivas güç ve değer kazanarak cazibe merkezi haline gelecek.

Kente güç katacak proje başladı
23.06.2020 10:34 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:38

Alt yapı çalışmalarına başlanan, ihale bedeli neredeyse 200 milyon TL olan Lojistik köy projesi ile Sivas güç ve değer kazanarak cazibe merkezi haline gelecek.

Ülkenin merkezi noktasında bulunan, limanlar ile kuzey-güney, doğu-batı aksları arasında ulaşım üssü vazifesi gören Sivas, yapılan Lojistik Merkezi ile konumunu fırsata çevirecek. Ulaş Kovalı mevki Demirağ OSB'nin hemen yanına kurulan Lojistik Merkezin alt yapı inşası başladı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, TCDD İşletmesi 4. Bölge Müdürü Ali Karabey, Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Horuz ve beraberindekiler, yapılan çalışmaları çalışmaları yerinde inceledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, Sivas'a değer katacak büyük projelerden birinin de Lojistik Merkez olduğunu belirterek, "Buranın çok uzun bir hikayesi vardı. Sayın İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk ve Binali Yıldırım Bey'in bakanlık döneminde buraya çok özel önem verildi. Türkiye'de az sayıda ve devamlılık konusunda tek olan Lojistik Merkezlerden birisi ve ihalesi yapıldı. Bu sene onaylandı ve altyapı çalışmaları başlatıldı. Demirağ, Sivas'a marka katacak. Demirağ OSB'den 124 parselin olması, özellikle ağır sanayiye yönelik olması, demiryolları hattı içinden geçmesi açısından Lojistik Merkezi, buraya çok büyük bir güç verecek ve destek olacak. Ürettiğimiz ürünleri buradaki imalatların çok kısa zaman içerisinde demiryolu üzerinden çok rahat bir şekilde limanlara, büyük ulaşım yerlerine ulaştırılması konusunda Lojistik Merkezi çok önemli bir misyon üstlenecek ve önemli bir fonksiyonu var. İhale bedeli şu anki güncel fiyatıyla 158 milyon KDV ile birlikte neredeyse 200 milyon TL'lik bir yatırım. Hem ekonomik anlamda bir hareketlilik kazandıracak hem de Sivas'a bir imaj bir değer katmış olacak." şeklinde konuştu.

" Türkiye'nin gözbebeği bir il olacak"

Projenin hazırlanmasında büyük bir emek ve büyük gayret olduğunu dile getiren Ayhan, sahada yoğun bir hareketliliğin olduğunu söyledi. Vali Ayhan, 2021 yılında bu proje bitirileceğini ifade ederek, " 2021 yılında Demirağ OSB'yle aynı anda bitmesi iki projenin birbiriyle entegre olması anlamına da gelmektedir. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sivas bir cazibe merkezi haline gelecek. YHT, demiryolu hatları, Kalın-Samsun hattının yenilenmesi, lojistik köy, Demirağ OSB, 1. OSB derken Sivas, üretimde istihdamda Türkiye'nin gözbebeği bir il olacak. Büyük emeğin, gayretin,el birliğinin, güç birliğinin ürünü. Herkesin sahip çıkmasını istiyoruz. Taşımacılık AŞ, TCDD Genel Müdürlüğümüze ve Ulaştırma Bakanlığımıza ve bu projeyi bizzat talimatlandırarak yapımına başlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

"Sivas üretim merkezi haline gelecek"

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda Sivas'ın üretim merkezi haline geleceğini belirterek, "OSB'yi ve Lojistik Merkezi projesini bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman, Sivas'ın önümüzdeki süreçte ciddi manada bir üretim merkezi ve istihdam kaynağı oluşturacak bir projenin içerisindeyiz. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde en büyük ihtiyacı üretmek. Bu konuda da Demirağ OSB ve lojistik köyle birlikte Sivas'ta farkındalık oluşturacak OSB oluşacak. Demirağ OSB'de üretilen bir ürün buradan konteynıra yüklendikten sonra, hiçbir limanda gümrüğe takılmadan iletilmesi yere ulaşacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sivas'ımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Ekonomi
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor Ekonomi
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor Ekonomi
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Ekonomi
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor Ekonomi
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı Ekonomi
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi
Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Halife Hafter Fahrettin Koca Binali Yıldırım
Magazin Lara Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Safiye Soyman
Spor Adem Büyük Cüneyt Çakır Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kente güç katacak proje başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 10:49:38. #1.15#
title