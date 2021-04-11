Kente değer katacak bir merkez daha tamamlandı
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Kente değer katacak bir merkez daha tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kente değer katacak bir merkez daha tamamlandı

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yapımı tamamlanan Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi'ni yerinde incelerken, "İstikrar ile devam eden kaliteli belediyecilik çalışmalarımız, halkımızın tamamına eşitçe ulaşıyor" dedi.

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yapımı tamamlanan Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi'ni yerinde incelerken, "İstikrar ile devam eden kaliteli belediyecilik çalışmalarımız, halkımızın tamamına eşitçe ulaşıyor" dedi.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirli hayırseverlerin iş birliği ile kente değer katacak bir yatırımı daha tamamlamayı başardı. Özöğüt ailesinin inşaat giderlerini karşıladığı Yaşam ve Bakım Merkezi'nin yapımı, Aralık 2018'de imzalanan protokolün ardından tamamlandı. Başkan Ataç da Zincirlikuyu mahallesinde bulunan ve yeri Tepebaşı Belediyesi tarafından, inşaat giderleri ise Özöğüt ailesi tarafından karşılanan Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi'ni yerinde inceledi. 72 yatak kapasitesine sahip olan Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi'nin toplam inşaat alanı 4 bin 684 metrekareden oluşuyor.

İstikrar ile devam eden belediyecilik çalışmaları

Başkan Ataç tamamlanan merkezi gezerken yaptığı değerlendirmede Tepebaşı'nda 1999 yılından bu yana sağlanan gelişime değindi. Ataç, "Kentimiz, 1999'dan bugüne büyük bir gelişim kazandı. İstikrar ile devam eden kaliteli belediyecilik çalışmalarımız, halkımızın tamamına eşitçe ulaşıyor. Rutin belediyecilik çalışmalarımız aksatılmadan sürerken sosyal belediyecilik alanında Türkiye'ye örnek bir konuma ulaştık. Çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız, kadınlarımız, erkeklerimiz ve engellilerimiz gibi vatandaşlarımızın tamamına hitap eden bir hizmet anlayışımız var. Bu sayede Tepebaşı halkının takdiri ile birlikte güvenini kazanmayı başardık" dedi.

Başkan Ataç'tan Özöğüt ailesine teşekkür

Konuşmasının devamında Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi hakkında bilgiler veren Başkan Ataç, "Tesisimizde 34 tane 2 kişilik oda, 2 adet süit oda ve 33 metrekarelik özel bakım odası yer alıyor. Bodrum, zemin ve birinci kattan oluşacak merkez mutfak, çamaşırhane, soğuk hava deposu, sığınak, çok amaçlı salon, yemek salonu, dinlenme ve TV salonu, fizyoterapi salonu, sağlık atölyesi, doktor odası, revir gibi alanları da bünyesinde barındıracak. Yakın zamanda yapacağımız açılışın ardından tesisimiz Eskişehir'e hizmet vermeye başlayacak. Şehrimize şimdiden hayırlı olmasını dilerken, Özöğüt ailesine de bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Ataç'a incelemelerinde Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu da eşlik etti. Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi, yakın zamanda kent halkının hizmetine sunulmuş olacak. - ESKİŞEHİR

Kente değer katacak bir merkez daha tamamlandı
Kente değer katacak bir merkez daha tamamlandı
Kente değer katacak bir merkez daha tamamlandı
Kente değer katacak bir merkez daha tamamlandı
Kente değer katacak bir merkez daha tamamlandı
Kente değer katacak bir merkez daha tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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