Kent ve çevre arasında yeni bir denge hayali peşinde…
Mimari ile toplum, kent ve çevre arasında yeni bir denge hayal eden ve şehir ile doğanın harmanlanması gerektiğini dile getiren ödüllü mimar Ma Yansong verdiği konferansta mimariye bakışaçısını ve deneyimlerini paylaştı.
Mimari ile toplum, kent ve çevre arasında yeni bir denge hayal eden ve şehir ile doğanın harmanlanması gerektiğini dile getiren ödüllü mimar Ma Yansong verdiği konferansta mimariye bakışaçısını ve deneyimlerini paylaştı.
Kaynak: Dunya.com