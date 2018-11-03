CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, millet bahçesi çalışmaları kapsamında yıkımı gerçekleştirilecek İsmet İnönü Stadı'ndaki çalışmalara ilişkin, "İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti'nin sembolüdür. Bütün siyasi partileri, demokratik kitle örgütlerini, esnaf odalarını, ticaret odasını, sendikaları herkesi göreve davet ediyoruz, bu konuda pozisyonlarını da öğrenmek istiyoruz. Yıkımı yapanları kınıyoruz." dedi.

Ağbaba, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun da katılımıyla partisinin Malatya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Malatya İnönü Stadı'nın millet bahçesine dönüştürülmesi kararının ardından başlatılan yıkım çalışmalarını eleştirdi.

Kentin yetiştirmiş olduğu en önemli değer İsmet İnönü'nün adını taşıyan stadın yıkılarak şehrin hafızasının yok edilmek istendiğini savunan Ağbaba, "Kent unutturulmaya çalışılıyor. Orası Malatya'nın herkesin iyi hatıralarının olduğu bir stat. Millet bahçesine engelmiş gibi o stat yıkılmaya çalışılıyor. Orası korunabilir. Belki stat olmayabilir ama orayı herkesin sabah sporunu gerçekleştirdiği, çeşitli etkinliklerin yapıldığı bir yer olarak görüyoruz. Orası kullanılabilir. Burası yıkılarak kentin hafızası yok edilmeye çalışılıyor." diye konuştu.

Çalışmaların başlangıcı için yapılan töreni de eleştiren Ağbaba, şunları söyledi:

"Malatya'nın en önemli değerinin ismini unutturmak için tören yapıyorlar. Türkiye'de ilk kez yıkım için tören yapılıyor. İlk kazmayı vurmak için İnönü Stadı'na hepinizi bekliyorum diyorlar. Başka iş kalmadı, Malatya'nın hafızasını unutturuyor. İsmet İnönü, bu ülkenin kurucusudur. İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti'nin sembolüdür. Bütün siyasi partileri, demokratik kitle örgütlerini, esnaf odalarını, ticaret odasını, sendikaları herkesi göreve davet ediyoruz, bu konuda pozisyonlarını da öğrenmek istiyoruz. Yıkımı yapanları kınıyoruz."