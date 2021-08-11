"Kent Tarım Hobi Evi" Çankayalıları toprak ve tarımla buluşturacak

Çankaya Belediyesinin yeni yatırımları arasında yer alan ve bahçıvanlık, tarım ürünü yetiştiriciliği gibi atölyelerin düzenleneceği Kent Tarım Hobi Evi, şehir yaşamından sıkılan Çankayalıların yeni adresi olacak.

Çankaya Belediyesinin yeni yatırımları arasında yer alan ve bahçıvanlık, tarım ürünü yetiştiriciliği gibi atölyelerin düzenleneceği Kent Tarım Hobi Evi, şehir yaşamından sıkılan Çankayalıların yeni adresi olacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan 33 dönümlük Kent Tarım Hobi Evi, yapım çalışmaların tamamlanmasının ardından Çankayalıların hizmetine sunulacak.

Bostanı ve pratik yapmaya uygun atölyeleriyle önemli bir eğitim merkezi olacak Tarım Hobi Evi'nde vatandaşlar, bahçıvanlık, tarım ürünü yetiştiriciliği, sebzelere doğal bakım, dikey bahçe teknikleri, budama, aşılama gibi konularda eğitimler alabilecek.

Tesiste, ayrıca orman meyveleri bahçesi ile tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirildiği alanlar da yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni projeleri tek tek hayata geçirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Çankaya evleri nasıl meslek edindirme ve hobi amaçlı kursların merkezi ise şimdi Kent Tarım Hobi Evlerimizde de kendi alanlarında birer merkez olacak ve halkıyla bütünleşik, halkıyla el ele, gönül gönüle belediyecilik hizmetlerimize devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı