Kent Tarım'da Yeni Dönem Kayıtları

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evlerinde 'Temel Sebze Yetiştiriciliği' eğitimleri için kayıtlar başladı.

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evlerinde 'Temel Sebze Yetiştiriciliği' eğitimleri için kayıtlar başladı. 13 ve 14 Şubat tarihlerinde başlayacak eğitimlerden dileyen tüm vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Temel Sebze Yetiştiriciliği eğitimlerinin verileceği merkezlerde uzmanlar tarafından verilen eğitimler ilkbahar sezonu Mayıs sonuna kadar devam edecek. Sebze yetiştirmek için ortam nasıl hazırlanır, sebze hastalıkları, budama, aşılama ve evde kompost yapımı gibi derslerin verileceği eğitimlerden vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Sebze yetiştiriciliğinin yanı sıra arıcılık, kompost yapımı ve yağmur hasadı eğitimlerinin de verildiği Kent Tarım Hobi Evlerinde eğitimlerden her yıl yüzlerce vatandaş yararlanıyor. Eğitimler, Mutlukent Kent Tarım Hobi Evi'nde her Çarşamba 12.30'da, Ata Kent Tarım Hobi Evi'nde ise her Perşembe 13.00'te başlayacak. İlkbahar sezonu eğitimlerine katılmak isteyen vatandaşlar, 458 89 00/ dahili 2408 ve 235 39 73 numaralı telefonları arayarak kayıt yaptırabilirler. - ANKARA

Kaynak: İHA