Kent sorunları uluslararası forumda tartışılacak

26.08.2019 11:40

Marmara Belediyeler Birliğince İstanbul'da ilk kez düzenlenecek Marmara Uluslararası Kent Forumu'nda (Marmara Urban Forum-MARUF) göçten iklim değişikliğine, şehir teknolojileri ve inovasyondan kamusal mekana kadar kente ilişkin birçok konu ele alınacak.

Marmara Belediyeler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye şehircilik alanında küresel marka olacak İstanbul merkezli bir kent forumunun kazandırılması amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek forum, şehirlerin tasarımı, dönüşümü ve yönetiminde önemli rol oynayan tüm paydaşları bir araya getirecek.

Kentsel hizmetler ile kent yo¨netimi konusunda farklı yaklas¸ımların değerlendirileceği forum, İstanbul Kongre Merkezi'nde 1-3 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

İki yılda bir uluslararası du¨zeyde düzenlenecek forum, 25 ülkeden 200'den fazla konuşmacı ve aralarında 100'den fazla belediye başkanının bulunduğu 3000'den fazla katılımcıyla bilgi, deneyim ve olanak paylaşımına zemin oluşturulacak.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda Çözüm Üreten Kentler sloganıyla düzenlenen MARUF, şehirlerin sorunlarının yanında, önemi ve fonksiyonunu da tartışmak için farklı seslerin bir araya geleceği, küresel ve yerel bilgilerin paylaşımına zemin hazırlayan bir platform olacak. Forum, kentles¸me su¨recinin bireyler ve toplumların hayatında ve kentte yarattıgˆı ekonomik, politik, sosyal, ekolojik degˆis¸im ve sorunları c¸o¨zu¨m yollarıyla birlikte yerel, bo¨lgesel, ulusal ve uluslararası du¨zeylerde dayanıs¸ma ve is¸ birligˆi ic¸inde incelemeyi amaçlıyor.

Dünyadan ve Türkiye'den belediye başkanlarından sivil topluk kuruluşu temsilcilerine, akademisyenlerden teknoloji kuruluşlarına kentin tüm paydaşlarının aynı platformda bir araya geleceği forumda, 3 gün boyunca paneller, eş zamanlı oturumlar, söyleşiler, yuvarlak masa toplantıları, atölyeler, dinletiler, sergiler, yarışmalar ve teknik geziler düzenlenecek.

Kentlerin sorunları 12 temayla ele alınacak

MARUF, ilk yılında geniş bir perspektifle 12 temayla kentler dünyasına detaylı bir bakış sunacak. Forumda, çevre ve iklim degˆis¸ikligˆi, şehir teknolojileri ve inovasyon, ulas¸ım ve hareketlilik, kentsel altyapı, konut, çevre, go¨c¸, kent agˆları, yerel kalkınma, sosyal kapsayıcılık, dayanıklılık, kamusal mekan ve yönetişim konuları ele alınacak.

Partnerleri arasında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, İKSV, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP), Türkiye Belediyeler Birliği gibi kuruluşların yanı sıra Marmara Bölgesi'nde yer alan birçok belediye, kalkınma ajansı ve üniversitenin yer aldığı forumun yürütme ve danışma kurulunda Türkiye'den ve dünyadan pek çok yetkin isim bir araya geldi.

Kaynak: AA