Kent protokolü "Bi Hareketine Bakar" projesini tanıttı - Haberler
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Kent protokolü "Bi Hareketine Bakar" projesini tanıttı

AA - Haberler | Güncel

Elazığ'da İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında hazırlanan video kliple, vali, il jandarma komutanı ve il emniyet müdürü emniyet kemeri kullanımının önemine dikkati çekti.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında hazırlanan video kliple, vali, il jandarma komutanı ve il emniyet müdürü emniyet kemeri kullanımının önemine dikkati çekti.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel öncülüğünde kentte trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında, video klip hazırlandı.

Kliplerde "Bi Hareketine Bakar Hayat" sloganıyla, trafiğe çıkarken emniyet kemerinin mutlaka takılması çağrısı yapıldı.

"BiHareketineBakarHayat" etiketiyle sosyal medya hesaplarında paylaşılan, vali, il emniyet müdürü ve il jandarma komutanının direksiyon başında göründüğü video klipte, "Trafikte emniyet kemeri, yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar." ifadeleri kullanıldı.

Kent protokolü Bi Hareketine Bakar projesini tanıttı

Kent protokolü Bi Hareketine Bakar projesini tanıttı

Kent protokolü Bi Hareketine Bakar projesini tanıttı

AA - Son Dakika Haberleri
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