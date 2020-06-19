Kent parkında asansörü kullanamayınca raylardan inmeye kalkan vatandaşı itfaiye kurtardı
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Kent parkında asansörü kullanamayınca raylardan inmeye kalkan vatandaşı itfaiye kurtardı

Kent parkında asansörü kullanamayınca raylardan inmeye kalkan vatandaşı itfaiye kurtardı Asansör raylarında bitkin düşen genç, hastaneye kaldırıldı Antalya'da bir kent parkında asansör çalışmadığı için asansör raylarını kullanıp yaya olarak inmek isterken tam ortada mahsur kalan genci itfaiye...

19.06.2020 16:14 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:18

Kent parkında asansörü kullanamayınca raylardan inmeye kalkan vatandaşı itfaiye kurtardı

Asansör raylarında bitkin düşen genç, hastaneye kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'da bir kent parkında asansör çalışmadığı için asansör raylarını kullanıp yaya olarak inmek isterken tam ortada mahsur kalan genci itfaiye ekibi kurtardı. İtfaiye ekibinin kurtararak aşağıya indirdiği genç, 112 sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da uzun süredir çalışmayan Manavgat Türkbeleni Kent Parkı asansörü ilginç bir olaya sahne oldu. Çevresi tel örgüyle çevrili olmasına ve güvenlik görevlileri bulunmasın rağmen Kent Parkından asansör raylarını kullanarak yaya olarak aşağıya inmek isteyen genç, rayların ortasında bitkin düşüp mahsur kaldı. Adının Recep Kızıltaş olduğu bildirilen genç, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından basket sedye yardımıyla kurtarıldı. Aşağıya indirilen genç, 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kent parkında asansörü kullanamayınca raylardan inmeye kalkan vatandaşı itfaiye kurtardı

Kaynak: İHA

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