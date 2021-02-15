Kent ormanlarındaki eşsiz kar manzarası havadan fotoğraflandı

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı eşsiz manzaraları da beraberinde getirdi.

İSTANBUL 'da etkili olan kar yağışı eşsiz manzaraları da beraberinde getirdi. Sultangazi ve Kemerburgaz Kent Ormanı'nda oluşan kar manzaraları havadan fotoğraflandı.

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı sonrası kent beyaz örtüye büründü. Cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Sultangazi ve Kemerburgaz Kent Ormanlarında da eşsiz manzaralar ortaya çıkardı, kartpostallık görüntüler meydana geldi. Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı ve Kemerburgaz Kent Ormanı'nda oluşan kar manzarası havadan fotoğraflandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serdar Altıntepe