Kent Ormanlarına Zarar Verenlere Tepki

Kilis'te, belediye tarafından yaptırılan kent ormanının kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edilmesine tepkiler sürüyor.

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, "Kent Ormanını bu hale getirenler vatan hainidir. Bu olayı gören bilen varsa Kilis Belediyesine bildirebilirler. Bu konuyla ilgili jandarma ile tutanak tutularak ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Yapılan hizmetleri hor gören, bu hizmetleri Kilis'e çok gören, vatan hainlerinin bir an önce yakalanması için lütfen duyarlı davranalım ve Kilis'e yapılan bu hizmetlere sahip çıkalım. Kilis'imiz için her ne olursa olsun biz çalışmaya devam edeceğiz. Hepimizin olan bu tesisler, parklar gibi çalışmalara duyarlı olalım ve zarar verenleri uyaralım yada hemen ihbar edelim" denildi. - KİLİS