Kent ormanından poşet poşet çöp topladılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kent ormanından poşet poşet çöp topladılar

Kent ormanından poşet poşet çöp topladılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler poşet poşet çöp topladı.

Bilecik Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler poşet poşet çöp topladı.

Geçlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında Bilecik Gençlik Merkezi öğrencileri tarafından kent ormanında çöp toplama etkinliği yapıldı. Çok sayıda öğrenci ve kamu çalışanının katıldığı etkinlikte bir kaç saat içinde toplanan atıkların oldukça fazla olması ve torbaların çöp dağı oluşturması dikkat çekti.

Öte yandan Geçlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden yürüyerek kent ormanına giden öğrenciler ellerinde taşıdığı pankartlarla büyüklere mesaj verdiler. Pankartlarda, 'En kolay temizlik çevreyi kirletmemektir', 'Yarınlarımız bu günden yok etmeyelim', 'Doğa bize değil biz doğaya muhtacız' gibi yazılar yazarken, etkinliğe katılanlara yiyecek ve içecek ikramıyla sona erdi. - BİLECİK

Kent ormanından poşet poşet çöp topladılar
Kent ormanından poşet poşet çöp topladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Müge Anlı Düm Tek Tek Acun Ilıcalı
Spor Balotelli Salih Uçan Enner Valencia Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kent ormanından poşet poşet çöp topladılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 12:00:21. #1.14#

title