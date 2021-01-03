Kent Ormanı'nda 145 bin soğanlı bitki toprakla buluştu
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Kent Ormanı'nda 145 bin soğanlı bitki toprakla buluştu

03.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 03.01.2021 11:19
Kent Ormanı'nda 145 bin soğanlı bitki toprakla buluştu

Kepez ilçesindeki Kent Ormanı'na 110 bin lale, 20 bin sümbül, 10 bin nergis ve 5 bin muscari olmak üzere 145 bin soğanlı bitki dikildi.

Kepez ilçesindeki Kent Ormanı'na 110 bin lale, 20 bin sümbül, 10 bin nergis ve 5 bin muscari olmak üzere 145 bin soğanlı bitki dikildi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın cazibe merkezi haline gelen Kent Ormanı, bahara hazırlanıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşil seferberliği kapsamında, ormanı farklı çiçeklerle renklendiriyor.

Yaklaşık 10 yıldır ormanı soğanlı bitkilerle süsleyen ekipler, bu yıl da çalışmalara başladı. Doğayla iç içe bulunan Kent Ormanı'nda dikim yapılacak alanlar ekipler tarafından önce tesviye edildi. Dikime hazırlanan alanlarda 110 bin lale, 20 bin sümbül, 10 bin nergis ve 5 bin muscari olmak üzere 145 bin soğanlı bitki toprakla buluşturuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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