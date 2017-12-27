Kent Ormanı Hizmete Açılıyor

Kent Ormanı Mesire Alanı Kilis'in hizmetine açılıyor.



Resul Osman Dağı Mesire Alanından sonra Kilis halkının hizmetine sunulacak olan Kent Ormanı Mesire Alanı 2018 yılının ilk aylarında ihaleye çıkılarak halkın hizmetine sunulacak. Kent Ormanında otopark alanı, oyun grupları, güvenlik kulübeleri, tuvaletler, cafeler, 2 adet seyir terası, çeşmeler, mangallar ve restoran bulunuyor.



Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kent Ormanı mesire alanı Kilis için çok güzel bir hale geldiğini ifade ederek, "Burada insanlarımız piknik yapabilecek, çocuklar oyun oynayabilecek ve seyir teraslarında güzel vakit geçirebilecekler. Kent Ormanı Mesire Alanının Kilis halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. - KİLİS