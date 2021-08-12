Kent Orman'ında 1000'e yakın battal poşet ile 10 kamyon çöp toplandı
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Kent Orman'ında 1000'e yakın battal poşet ile 10 kamyon çöp toplandı

Kent Orman'ında 1000'e yakın battal poşet ile 10 kamyon çöp toplandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Keşan Belediyesi, orman yangınları konusunda farkındalık yaratmak adına 12 Ağustos 2021 Perşembe günü Keşan Kent Orman'ında temizlik kampanyası düzenledi.

Mustafa Helvacıoğlu: "Orman yangınları ile mücadelede temizlik çalışmaları son derece önemli"

Saat 07.30 sıralarında başlayan kampanyaya Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediye başkan yardımcıları, birim amirleri ve belediye personeli ile vatandaşlar katıldı.

Ülke genelinde yaşanan orman yangınlarına dikkat çeken Helvacıoğlu, "Ülkemizin birçok noktasında ciğerlerimiz yandı. Halen bazı bölgelerimizde yangın ile mücadeleler devam ediyor. Sizler de takdir edersiniz ki; orman yangınları ile mücadelede temizlik çalışmaları son derece önemli. Temizlik ekiplerimiz her gün rutin olarak mıntıka yapmakta ve ulaşabildikleri noktalarda programlı bir şekilde bu çalışmaları gerçekleştirmekte. Ancak; her şeye rağmen, duyarsız olan kişiler, çöplerini maalesef gelişi güzel yol kenarları ve ormanlara atıyor. Yaptığımız temizlik çalışmalarının yanısıra, bizlerin en öncelikli görevi, bu konuda bir bilinç oluşturmaktır. İşte tam da bu noktada; yangın facialarıyla yüreklerimizin yandığı bu günlerde Keşan Belediyesi olarak önemli bir farkındalık oluşturuyoruz. Ormanlarımızı en iyi şekilde koruyalım, onlara hep birlikte sahip çıkalım istiyoruz. Yanan canlara, yeşil örtüye, temiz havamıza, anılarımıza, tarihimize, geleceğimize kısacası; yanan insanlığa hep birlikte dikkat çekelim istiyoruz. Şimdi; bölgemizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için, bugün; Keşan Kent Ormanı'ndan başlayarak, başta cam şişeler olmak üzere, çöpleri toplayacağız. Buradan altını çizerek ifade etmek istiyorum; önemli olan çevreyi temizlemek değil, çevreyi kirletmemektir. Bu bir seferberliktir. Bugün burada olan büyük bir dayanışma ruhudur. Bu düşüncelerle; önce tedbir sonra tevekkül diyoruz. Başta değerli personelimiz olmak üzere, aramızda bulunan herkese, bu duyarlı hareketlerinin örnek olması dileğiyle, teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Temizlik kampanyasında Kent Ormanı'ndan 10 kamyon çöp toplandı.

Kaynak: Bültenler

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