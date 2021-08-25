Kent Müzesi'nin restorasyon ihalesi yapıldı

Keşan Belediyesi'nin vizyon projelerinden Kent Müzesi'nin restorasyon ihalesi 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü gerçekleştirildi.

Belediye tarihinde Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğine göre ilk defa ihale yapıldı

Saat 11.00 sıralarında başlayan Keşan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde İhale Komisyonu huzurunda gerçekleştirilen ihaleye 3 firma katıldı.

İhalenin önümüzdeki günlerde tekliflerin incelenmesinden sonra sonuçlandırılacağı kaydedildi.

İhale sonrası açıklamada bulunan Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin, "İhaleye katılan firmalarımıza teşekkür ederiz. İhale komisyonumuzun değerlendirmeleri neticesinde ihaleyi sonuçlandıracak ve kamuoyu ile paylaşacak. Herkese açık ve şeffaf bir şekilde ihalemizin ilk oturumunu gerçekleştirdik. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğine göre Keşan Belediyesi'nde düzenlenen ilk ihaleydi. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Pek çok fonksiyonunu kaybetmiş, birçok bölümü kullanılmayan bir binayı müze yapma hayali ile başlamıştık. Hayali hedefe, hedefi de projeye dönüştürdük. Projenin en önemli ayaklarından birisi olan Keşan Kent Müzesi binasının restorasyon işi için ihalemizi gerçekleştirdik. Yaşayan müzemizin yaşayacağı binayı uzun yıllar hizmet edebilecek hale getireceğiz. Sadece bina değil, binanın içinde kültürel varlıklarla da şehrimizin geçmişini, tarihini, kültürünü gelecek nesillere aktarmış olacağız. Hem binayı hem de binanın içerisinde geçmişten geleceğe aktarılacak olan 10'larca kültür varlığını kurtarmış olacağız." dedi.

Daha sonra söz alan Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı, ihalenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bizim için çok önemli, Keşan Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri. 2019'un aralık ayından bu yana çalışmalarımız devam ediyor. Bugün önemli bir adım attık. Çok güzel bir projeye hep birlikte imza atacağız."

Kaynak: Bültenler