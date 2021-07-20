Kent Mezarlıkları Ziyaretçilerini Ağırlamaya Başladı

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki 340 ve 13 ilçenin tamamındaki 4 bin 68 mezarlığın temizlik, ilaçlama, budama, çiçek ekimi ve yol yapım çalışmalarını gerçekleştirerek, mezarlıkları Kurban Bayramı ziyaretlerine hazır hale getirmişti.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki 340 ve 13 ilçenin tamamındaki 4 bin 68 mezarlığın temizlik, ilaçlama, budama, çiçek ekimi ve yol yapım çalışmalarını gerçekleştirerek, mezarlıkları Kurban Bayramı ziyaretlerine hazır hale getirmişti. Vatandaşlar, Arife Günü saat 08. 00'den itibaren ebediyete uğurladıkları yakınlarının mezarlarını ziyaret etmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi de sunduğu hizmetlerle vatandaşlara kabir ziyaretlerinde kolaylıklar sağladı.

Kabir ziyareti yapacak vatandaşlar için her ayrıntı düşünüldü

Büyükşehir, her alanda gerçekleştirdiği hazırlık çalışmalarını mezarlıklarda da sürdürdü. Kabir ziyaretine gelen vatandaşlar için mezarlık girişlerinde soğuk su ve el dezenfektanı ikramı yapılırken, sağlık ekipleri de olası olumsuzluklar karşısında teyakkuzda bekledi. Yaş almış, hamile ve engelli vatandaşların mezarlık içi ulaşımda zorluk yaşamamaları amacıyla mezarlıklarda ring araçları ve hizmet araçlarıyla ulaşım hizmeti veriliyor. Büyükşehir'in Zabıta Dairesi ekipleri ise ziyaret saatleri boyunca güvenliği sağlıyor.

"Mezarlık içerisinde hizmet araçlarımız hamileleri, yaşlıları ve engellileri taşıyor"

Büyükşehir Belediyesi Cenaze ve Defin Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Zengin, bayram için gerçekleştirdikleri hazırlıklarla ilgili bilgi vererek, "Mezarlıklarımızda ve ibadethanelerimizde temizlikler tamamlandı. Akbelen ve Mersin'deki diğer mezarlıklarda vatandaşlarımızın daha rahat mezar ziyaretleri yapabilmeleri için Sağlık Dairemize bağlı ekipler burada. Mezarlık içerisinde yaşlıların ve engellilerin daha rahat ziyaret edebilmeleri için hizmet araçlarımız içeride hamileleri, yaşlıları ve engellileri taşıyor. Havaların sıcak olması dolayısıyla girişte vatandaşlarımıza soğuk su ikram ediyoruz. Şehitliğimizde şehit aileleri ve diğer vatandaşlarımıza şehitlik ziyaretlerinde karanfil takdim ediyoruz. Aynı zamanda pandemi dönemi olduğu için mezarlık girişlerinde dezenfektan ikramımız da bulunuyor" dedi.

"Arabayla mezarımızın başına kadar götürdüler"

Aldığı hizmetten memnuniyet duyduğunu ifade eden ziyaretçilerden Murat Kökçü, "İnsani düşüncelerinden dolayı Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Mezarlığa geldik. Arabayla mezarımızın başına kadar götürdüler. İşi gücü rast gitsin. Başkanımız var olsun" dedi.

Annesi ve babası ile kabir ziyaretinde bulunduklarını söyleyen Aysel Elbeyli, "Sabah geldik, mezarımızı ziyaret ettik. Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun yaşlılarımıza hizmet veriyor. Bu hizmeti bilmeyenler de var. Ziyaretimizi yaptık, evimize gidiyoruz. Güzel bir olanak sağlamışlar" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 20. 7. 2021 09: 33: 26

Kaynak: Habermetre