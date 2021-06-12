Son dakika haberleri! SİVAS KENT MEYDANINDA UNUTULAN KADIN ÇANTASI, POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ
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Son dakika haberleri! SİVAS KENT MEYDANINDA UNUTULAN KADIN ÇANTASI, POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre SİVAS'ta, Cumhuriyet Meydanı'nda atık kutularının üzerinde unutulan kadın çantası polisi alarma geçirdi.

SİVAS'ta, Cumhuriyet Meydanı'nda atık kutularının üzerinde unutulan kadın çantası polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanının fünye ile patlatma hazırlığı yaptığı sırada, çantanın sahibi bir kadın olay yerine geldi. Çanta incelenmek üzere sahibiyle birlikte polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 17.30 sıralarında kent merkezinde Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı. Meydanda kaldırım üzerinde bulunan atık kutusu üzerine bir kadın çantası bırakıldığını fark edenler, patlayıcı olabileceği düşüncesiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek şüpheli çantanın bulunduğu alanı inceledi. Çanta, fünye ile patlatılmak üzereyken sahibi olduğunu belirten ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kadın olay yerine geldi. Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından çantanın kadına ait olduğu anlaşıldı. Bomba imha uzmanı çantayı çengelli ip yardımıyla bulunduğu yerden çekerek tedbir amaçlı inceledi. Polis ekipleri çantayı ve sahibi kadını işlem yapmak üzere polis merkezine merkezine götürdü. Polisin şüpheli çantaya müdahale anlarını çevredekiler meraklı gözlerle takip etti.

Son dakika haberleri! SİVAS KENT MEYDANINDA UNUTULAN KADIN ÇANTASI, POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ
Son dakika haberleri! SİVAS KENT MEYDANINDA UNUTULAN KADIN ÇANTASI, POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ
Son dakika haberleri! SİVAS KENT MEYDANINDA UNUTULAN KADIN ÇANTASI, POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ
Son dakika haberleri! SİVAS KENT MEYDANINDA UNUTULAN KADIN ÇANTASI, POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ
Son dakika haberleri! SİVAS KENT MEYDANINDA UNUTULAN KADIN ÇANTASI, POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ
Son dakika haberleri! SİVAS KENT MEYDANINDA UNUTULAN KADIN ÇANTASI, POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ
Son dakika haberleri! SİVAS KENT MEYDANINDA UNUTULAN KADIN ÇANTASI, POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ
Son dakika haberleri! SİVAS KENT MEYDANINDA UNUTULAN KADIN ÇANTASI, POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ
Son dakika haberleri! SİVAS KENT MEYDANINDA UNUTULAN KADIN ÇANTASI, POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ
Son dakika haberleri! SİVAS KENT MEYDANINDA UNUTULAN KADIN ÇANTASI, POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ
Son dakika haberleri! SİVAS KENT MEYDANINDA UNUTULAN KADIN ÇANTASI, POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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