Kent Meydanında Sona Yaklaşılıyor

MUĞLA (Habermetre) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaat yapıları tamamlanan Kent Meydanında mermer imalat çalışmaları, dükkanların alüminyum doğramaları ile elektrik imalat çalışmaları devam ediyor. Başkan Gürün, devam eden çalışmaları yerinde incelerken projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve şehrin otopark sorununu büyük ölçüde çözeceği ön görülen Kent Meydanındaki çalışmalar devam ediyor.

Menteşe Belediyesinin yer tahsisini, Büyükşehir Belediyesinin yapımını üstlendiği projede inşaat yapıları tamamlanırken diğer işlemlerde aralıksız olarak sürüyor.

24 bin 172 metrekare alan üzerine inşa edilen Kent Meydanı projesi kapsamında mermer imalatı, dükkanların alüminyum, doğrama işlemleri ile mekanik bağlantıları ve elektrik imalatları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde merdiven basamak imalatlarına başlanacak.

Gürün, Kent Meydanı Projesini İnceledi

Yapımında sona yaklaşılan Kent Meydanı çalışmalarını yerinde inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün proje hakkında yetkililerden bilgi aldı. 4 katlı yeraltı otoparkı, sosyal alanlar ve dükkanların bulunduğu prestij projenin Menteşe'nin çehresini değiştireceğini belirten Başkan Gürün, çalışmaların kısa sürede tamamlanıp Muğla'ya yakışan bir sosyal alanın hizmete sunulacağını söyledi. Gürün, projenin hizmete girmesiyle otopark kapasitesinin de önemli oranda artacağını ve trafik konusunda yoğunluğun daha da azaltılmasını amaçladıklarını belirtti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet