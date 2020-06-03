Kent Meydanında çocuk sesleri hakim oldu
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Kent Meydanında çocuk sesleri hakim oldu

Kent Meydanında çocuk sesleri hakim oldu Çocuklar izin keyfini sosyal mesafeye uyarak geçirdi Karabük'te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede alınan tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-18 grubu çocuklar meydana akın etti.

03.06.2020 17:30 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:36

Kent Meydanında çocuk sesleri hakim oldu

Çocuklar izin keyfini sosyal mesafeye uyarak geçirdi

KARABÜK - Karabük'te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede alınan tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-18 grubu çocuklar meydana akın etti.

Karabük Valiliği, 0-18 yaş grubunun Çarşamba ve Cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerini duyurmuştu. 1 Haziran'dan sonra Türkiye'de normalleşme sürecine girilmesinin ardından kent meydanında, aileleri ile birlikte dışarı çıkan çocukların sesleri hakim oldu. Maske ve sosyal mesafe kuralına uyan çocuklar bu haftanın ilk izin gününde 6 saatlik iznin keyfini doyasıya yaşadı.

İznini paten kayarak geçiren 8 yaşındaki Yağmur Yılmaz, evde çok sıkıldığını, dışarıya çıkıp eğlendiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Öte yandan kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'nde yoğun insan hareketliliği tedirgin etmeye devam ediyor.

Kent Meydanında çocuk sesleri hakim oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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