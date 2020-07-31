Kent meydanında bayram günü cuma heyecanı Kurban bayramının ilk gününde cuma namazında Erzurumlular Yakutiye Kent Meydanında bir araya geldi.

Kurban bayramının ilk gününde cuma namazında Erzurumlular Yakutiye Kent Meydanında bir araya geldi.

Bayramın ilk gününde cuma heyecanını birlikte yaşayan vatandaşlar Lala Paşa Camii avlusunda kent meydanında cuma namazını kıldı. Sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek kılınan cuma namazında vatandaşlar pandemi sürecinin son bulması için dua etti. Sağlık çalışanları, güvenlik güçleri için dua eden vatandaşlar, bayramla birlikte cuma heyecanını aynı anda yaşadılar. - ERZURUM

Kaynak: İHA