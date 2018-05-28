Kent Meydanı ve Yeraltı Otoparkında Çalışmalar Tam Gaz

KOCAELİ(İHA) – Eski valilik alanında tamamlanma aşamasına getirilen kent meydanının altı kısmı yarı otomatik otopark olarak hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski valilik binası alanını, kent meydanı ve kapalı otopark olarak düzenledi. Hazırlanan proje kapsamında alandaki meydan çalışmaları tamamlanıyor. Meydanın kenarından geçen yolun kaldırımları da meydan seviyesine getirildi. Kaldırımlara meydandaki yer karolarından döşenerek alanda bir bütünlük sağlandı. Meydanın altında yer alan kapalı otoparkta ise çalışmalar sürüyor. Otoparktaki yarı otomatik park siteminin mekanik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Otoparkta sağa sola ve yukarı aşağı hareket edebilen üç ve iki katlı parklanma sistemi bulunuyor. Otoparkın katlı olması birim alana daha fazla araç park edilmesine imkan veriyor. Bölge halkını heyecanla beklediği kartlı siteme sahip olacak. Girişte kart alan sürücü otoparka indiğinde karta tanımlanmış park yerine gidecek. Kartını okuttuğunda boş olan ve tanımlı park yeri sürücünün önüne gelecek. Sürücü aracını park yerine bıraktıktan sonra kartını okuttuğunda yarı otomatik sistem aracı tanımlı alana taşıyarak parklanmasını sağlayacak. Bu sistem Kocaeli'de ilk kez kullanılacak.

Üstü meydan altı otoparkı şeklinde düzenlenen projenin meydan kısmında son çalışmalar yapılıyor. Akçaray Yenicuma tramvay durağına yakınlığıyla projedeki kapalı otopark sürücüler için cazip bir yer olacak. Kentte ferah bir meydan oluşturmak, aynı zamanda bölgenin otopark sorununu çözmek amacıyla oluşturulan proje şehrin nefes almasını sağlayacak.

Meydanın zemininde kaplama olarak granit ve bazalt gibi doğal taşlar kullanılıyor. Meydanın süs havuzu çalışmaları sürerken aydınlatma çalışmaları da gerçekleştirilecek. Eski valilik alanında inşa edilen otopark, park yerinden tasarruf sağlayacak. Yarı otomatik sistemle çalışacak otopark 357 araç kapasitesine sahip olacak. 6 bin 600 metre kare alana sahip otoparkta engelli ve elektrikli otomobiller için de yer ayrılacak. - KOCAELİ