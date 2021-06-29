Kent meydanı projesinin ilk adımı atıldı

Adıyaman Belediyesi tarafından, eski hükumet binasının bulunduğu alana yapılması planlanan kent meydanı projesinin ilk adımı olan zemin etüt çalışmalarına başlanıldı.

Adıyaman Belediyesi tarafından, eski hükumet binasının bulunduğu alana yapılması planlanan kent meydanı projesinin ilk adımı olan zemin etüt çalışmalarına başlanıldı.

Şehrin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi olan meydan projesini hayata geçirmek isteyen Adıyaman Belediyesi, eski hükumet binasının bulunduğu alana yapılacak olan proje için ilk adımı attı.

Yaklaşık 13 dönümlük alana yapılması planlanan projenin zemin etüt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, etüt çalışmalarının ardından hızlı bir şekilde inşaat çalışmalarına başlayacaklarını dile getirdi.

İçerisinde cami, kitap kafe ve kuru havuzlardan oluşan yapıların yer alacağı projenin altında da zeminin durumuna göre katlı otopark yapılacağını söyleyen Başkan Kılınç, projenin şimdiden Adıyaman'a hayırlı olması dileğinde bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı