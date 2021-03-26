Kent Meydanı'nda trafik düzenlemesi
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Kent Meydanı'nda trafik düzenlemesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kent Meydanı'nda trafik düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediye tarafından yaptırılan Kent Meydanı-Terminal tramvay hattı inşaatı tamamlama aşamasına geldi.

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Genç kızın görüntülediği taciz şüphelisi mavi montundan tespit edilip yakalandı

Bursa Büyükşehir Belediye tarafından yaptırılan Kent Meydanı-Terminal tramvay hattı inşaatı tamamlama aşamasına geldi.

Kent Meydanı bölgesinde T2 Hattının T1 Hattı ile entegrasyonu çalışmalarının üçüncü etabına başlanacak. T1 ve T2 hatlarının makas entegrasyonu çalışmaları kapsamında İstanbul Caddesi'ni Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne bağlayan bölgesinde 27 Mart 2021 tarihi itibariyle çalışmalara şerit daraltması yapılacak. Bu çalışmalar esnasında T1 hattı çalışmayacak. Sürücüler alternatif güzergah olarak Kent Meydanı kavşağında bulunan sinyalize lambaları kullanabilecekler. Sürücülerin hız limitlerine uymaları ve kontrollü seyretmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli olmaları istendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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