Kent Meydanı'nda trafik düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kent Meydanı-Terminal (T2 Hattı) tramvay inşaatı tamamlama İşleri kapsamında, 3 etap halinde planlanan T1 ve T2 hattı entegrasyonu çalışmalarında birinci etap tamamlandı. İkinci etap T1 ve T2 hatlarının makas entegrasyonu çalışmaları kapsamında Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ni İstanbul Caddesi'ne bağlayan bölgede 9 Mart 2021 tarihi itibariyle çalışmalara başlanacak olup bu bölüm araç trafiğine kapatılacaktır. Çalışmalar esnasında T1 hattı da çalışmayacak. Sürücüler alternatif güzergah olarak Kent Meydanı kavşağında bulunan sinyalize lambaları kullanabilecekler. Sürücülerin şehir içi hız sınırına uymaları ve kontrollü seyir etmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olunması, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, bilgi levhaları ile gösterilmiş alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekmektedir. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı