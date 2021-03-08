Kent Meydanı'nda trafik düzenlemesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kent Meydanı'nda trafik düzenlemesi

08.03.2021 15:40 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:43
Kent Meydanı'nda trafik düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kent Meydanı-Terminal (T2 Hattı) tramvay inşaatı tamamlama İşleri kapsamında, 3 etap halinde planlanan T1 ve T2 hattı entegrasyonu çalışmalarında birinci etap tamamlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kent Meydanı-Terminal (T2 Hattı) tramvay inşaatı tamamlama İşleri kapsamında, 3 etap halinde planlanan T1 ve T2 hattı entegrasyonu çalışmalarında birinci etap tamamlandı. İkinci etap T1 ve T2 hatlarının makas entegrasyonu çalışmaları kapsamında Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ni İstanbul Caddesi'ne bağlayan bölgede 9 Mart 2021 tarihi itibariyle çalışmalara başlanacak olup bu bölüm araç trafiğine kapatılacaktır. Çalışmalar esnasında T1 hattı da çalışmayacak. Sürücüler alternatif güzergah olarak Kent Meydanı kavşağında bulunan sinyalize lambaları kullanabilecekler. Sürücülerin şehir içi hız sınırına uymaları ve kontrollü seyir etmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olunması, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, bilgi levhaları ile gösterilmiş alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekmektedir. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Murat Balcı Rasim Öztekin Hakan Taşıyan Çağlar Ertuğrul
Spor Mesut Özil Mustafa Er Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kent Meydanı'nda trafik düzenlemesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 15:44:53. #1.15#
title