Kent merkezine inen domuz sürüsünü vatandaşlar görüntüledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kent merkezine inen domuz sürüsünü vatandaşlar görüntüledi

24.10.2020 03:46 | Son Güncelleme: 24.10.2020 03:50
Kent merkezine inen domuz sürüsünü vatandaşlar görüntüledi

İZMİR'in Bornova ilçesinde, aç kalan domuz sürüsü, ormanlık alandan kent merkezine inerek yiyecek aradı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, aç kalan domuz sürüsü, ormanlık alandan kent merkezine inerek yiyecek aradı. O anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.

Bornova ilçesine bağlı Evka- 3 Mahallesi'nde, vatandaşlar tarafından yaban domuzu sürüsü görüntülendi. Doğal ortamlarında yiyecek bulamayan yaban domuzu sürüsü, kent merkezine indi. Domuzları gören bir vatandaşlar, büyük bir şaşkınlık içerisinde cep telefonları ile sürüyü görüntüledi. Çevrede ve çöp konteynerlerinin etrafında yiyicek arayan domuz sürüsü, bir süre sonra gözden kaylobarak tekrar ormanlık alana döndü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Engin Yıldırım Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Halil Sezai Yavuz Bingöl Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Ozan Tufan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Avrupa Denizli Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kent merkezine inen domuz sürüsünü vatandaşlar görüntüledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 03:50:29. #1.15#
title