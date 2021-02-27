Kent merkezine inen domuz sürüsü yiyecek aradı
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Kent merkezine inen domuz sürüsü yiyecek aradı

27.02.2021 13:56 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:03
Kent merkezine inen domuz sürüsü yiyecek aradı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde aç kalan domuz sürüsü, kent merkezine inerek, yiyecek aradı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde aç kalan domuz sürüsü, kent merkezine inerek, yiyecek aradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mudanya kent merkezine dün akşam saatlerinde yiyecek aramak için inen domuz sürüleri çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Daha önce de şehre inen domuz sürüsünün çöp kutularının çevresinde yiyecek aradıkları dikkat çekti.

Görüntü dökümü

------------------------Domuz sürüsünden detaylar

Haber:  Gürkan DURAL/BURSA, - Kamera: BURSA,


Kent merkezine inen domuz sürüsü yiyecek aradı
Kent merkezine inen domuz sürüsü yiyecek aradı
Kent merkezine inen domuz sürüsü yiyecek aradı
Kent merkezine inen domuz sürüsü yiyecek aradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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