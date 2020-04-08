Kent merkezine dezenfektan tüneli
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Adana

Kent merkezine dezenfektan tüneli

Kent merkezine dezenfektan tüneli Adana'da korona virüs salgınına karşı dezenfeksiyon tüneli konuldu Adana'da bir iş insanı tarafından kent merkezine korona virüs salgınına karşı dezenfeksiyon tüneli konuldu.

08.04.2020 20:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:49

Kent merkezine dezenfektan tüneli

Adana'da korona virüs salgınına karşı dezenfeksiyon tüneli konuldu

ADANA - Adana'da bir iş insanı tarafından kent merkezine korona virüs salgınına karşı dezenfeksiyon tüneli konuldu. Adanalı vatandaşlar tünelden geçerken şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Korona virüs salgınından korunmak ve yayılmasını önlemek amacıyla tedbirler arttırılmaya devam ediyor. Adana'da da bir otel sahibi de kentin en işlek caddelerinden olan Seyhan İlçesi Sefa Özler Caddesine dezenfeksiyon tüneli koydu.

Sokağa çıkmak zorunda olanlar tünele girerek solüsyon buharı ile dezenfekte oluyor. 3 metre uzunluğundaki kabinden oluşan tünel otomatik sensörler aracılığı ile devreye giriyor. Tünel kurulduktan sonra içinden geçen Adanalı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir vatandaşın ise tünelden geçince 'Oh kurtulduk' demesi dikkat çekti.

Tünelden geçen Abdullah Özgün, "Bu hizmeti veren insanlardan Allah razı olsun. Biz bunu belediyelerimizden de bekliyoruz. Her yere kurulsun bu tüneller. Bu tarz hizmetler değerli hizmetler" diye konuştu.

Dezenfektan tünelini üreten firmanın sahibi Uğur Erbil ise "Bu tünelin milletimize hayırlı olması için bedelsiz bir şekilde burada halkımıza davete açtık. Halkımız buradan geçsin. Bu virüsten biran önce kurtulmamızı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kent merkezine dezenfektan tüneli

Kaynak: İHA

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Kent merkezine dezenfektan tüneli
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