Kent Merkezine ATSO dopingi

17.09.2019 17:27

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından haftada üç gün Atatürk Caddesi ve Kapalı Yol'da eş zamanlı olarak başlatılan bando ve kortej yürüyüşü ile Cumhuriyet Meydanında düzenlenen dans gösterileri ve akrobasi şovları kent merkezinde karnaval rüzgarı estiriyor. Eylül ayı sonuna kadar devam edecek etkinlikler, şehir turizmine doping etkisi yaparken, akşam ticaretini de canlandırdı.



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın, turistleri ve vatandaşları kent merkezine çekmek, akşam ticaretini canlandırmak ve şehir turizmini desteklemek için ilkini düzenlediği 'Sokakta Şenlik Var' etkinlikleri büyük ilgi görüyor. Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri düzenlenen ve yaklaşık 3 saat süren etkinlikler, kent merkezine adeta doping etkisi yaparken, esnafın da yüzünü güldürüyor.



Kentin ana caddelerinde Bando eşliğinde yürüyen çizgi film karakterleri ve akrobatlar, şovlarına Cumhuriyet Meydanı'nda devam ederken, vatandaşların ve özellikle çocukların büyük ilgisini çekiyor. Cumhuriyet Meydanı'nda bando ve akrobat gösterileri ile devam eden 3 saatlik eğlence, kent merkezini karnaval yerine çeviriyor. ATSO Başkanı Davut Çetin, akşam ticaretini canlandırmak, şehir turizmini desteklemek için düzenlenen 'Sokakta Şenlik Var' etkinliklerinin gördüğü ilgiden çok memnun olduklarını söyledi. ATSO üyelerinden ve vatandaşlardan çok sayıda olumlu mesaj aldıklarını belirten Çetin, "İlk kez düzenlediğimiz 'Sokakta Şenlik Var' etkinliklerimizle ilgili hem üyelerimizden, hem kent merkezindeki esnaflarımızdan hem de vatandaşlarımızdan çok güzel geribildirim alıyoruz. Etkinliği sahiplenen üyelerimize, esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



"İlk iki haftasında bu sinerjiyi yakaladık"



Türkiye turizminin amiral gemisi Antalya'nın kent merkezinin yılın 12 ayı canlı ve hareketli olması gerektiğini vurgulayan Davut Çetin, "Antalya olarak bu yıl 16 milyon turist ağırlayacağız. Ama maalesef turistleri kent merkezine çekemiyoruz. Bırakın turistleri, Antalya'da yaşayanlar bile akşamları kent merkezine inmiyor. 'Sokakta Şenlik Var' etkinliklerimizde gördük ki, güzel bir etkinlik organize ederseniz, insanların şehir merkezine inmesi için bir neden sunarsanız, vatandaşlar çocuklarıyla beraber kent merkezine iniyor. Otellerinden çıkan turistler, Antalya merkezinde keyifle vakit geçiriyorlar. Biz Eylül ayının ilk iki haftasında bu sinerjiyi yakaladık. Ay sonuna kadar da devam ettireceğiz. Bu etkinlikler, sadece bizim çabamızla olacak bir şey değil. Yerel yönetimlerimiz, tüm iş örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve turizm dünyasının desteğiyle bu hareketliliği 12 ayın geneline yaymak istiyoruz" ifadelerinde bulundu.



ATSO Sokakta Şenlik Var etkinliklerinin Eylül ayı sonuna kadar Çarşamba günleri Atatürk Caddesi ve Kapalı Yol'da bando ve kortej, Cuma ve Cumartesi günleri ise kortejlere ilave olarak Cumhuriyet Meydanı'nda dans gösterileri ve şovlarla devam edeceğini belirten Davut Çetin, "Tüm üyelerimizi ve hemşehrilerimizi Antalya'nın en güzel zamanında sokaktaki şenliğe katılmaya çağırıyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA