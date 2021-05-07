Kent merkezinden geçen yüzlerce koyun renkli görüntüler oluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kent merkezinden geçen yüzlerce koyun renkli görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ - Haberler | Güncel

Kent merkezinden geçen yüzlerce koyun renkli görüntüler oluşturdu Tokat'ta yaylaya göç eden koyun sürüsünün şehir merkezinden geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Kent merkezinden geçen yüzlerce koyun renkli görüntüler oluşturdu

TOKAT - Tokat'ta yaylaya göç eden koyun sürüsünün şehir merkezinden geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Tokat merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde ağıllarda kışı geçiren koyun sürüsü, yaz mevsimi ile birlikte yaylaya göç etmeye başladı. Yaklaşık bir hafta sürecek olan yolculukta koyun sürüsü şehir merkezinden geçiş yaptı. Gecenin karanlığında çobanın arkasından ilerleyen sürü renkli görüntüler oluşturdu. Trafik ekiplerinin eskortluk ettiği sürü Cumhuriyet Meydanından Çay Mahallesine geçiş yaptı. Tam kapanma dolayısı ile trafiğin olmadığı yolda sürü rahatlıkla ilerledi. Çoban köpeklerinin korumasında yola devam eden sürüde yavru kuzular çocukların ilgi odağı oldu.

Hayvancılıkla uğraşan Ünal Biçer, yaklaşık bir hafta sürecek olan yayla yolculuğunun başladığını kaydetti. Yolda vatandaşlardan gördükleri ilgiden memnun olduklarını dile getiren Biçer, kasım ayına kadar yaylada kalacaklarını sözlerine ekledi.

Kent merkezinden geçen yüzlerce koyun renkli görüntüler oluşturdu
Kent merkezinden geçen yüzlerce koyun renkli görüntüler oluşturdu
Kent merkezinden geçen yüzlerce koyun renkli görüntüler oluşturdu
Kent merkezinden geçen yüzlerce koyun renkli görüntüler oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Ersin Tatar Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ebru Yaşar Burak Sergen Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kent merkezinden geçen yüzlerce koyun renkli görüntüler oluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 00:04:12. #1.15#

title