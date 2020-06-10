Kent merkezindeki yılanı itfaiye ekipleri yakaladı Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tarihi çarşının olduğu Bayramyeri Meydanında görülen yılan itfaiye tarafından yakalanarak doğal ortama bırakıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tarihi çarşının olduğu Bayramyeri Meydanında görülen yılan itfaiye tarafından yakalanarak doğal ortama bırakıldı.

Kentin en işlek yerlerinden Bayramyeri Meydanında tarihi Kaleiçi Çarşısının bulunduğu Saraylar Mahallesi Sarayköy Caddesinde kaldırım kenarında yılan gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kayalık şubesi ekipleri, kaldırımda bir karton kutunun altına saklanan yılanı yakalamak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerince özel aparatla yakalanan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, bir kavanoza konulduktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA